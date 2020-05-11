Труп младенца выловили из реки на Урале

Следователи проводят проверку по факту обнаружения в поселке Нижний Атлян Челябинской области тела новорожденного ребенка. Об этом пишет портал «Znak.com».
Инцидент произошел днем 7 мая. Сообщается, что страшная находка была сделана местными жителями на пустыре у берега реки Атлян. По предварительным данным, тело младенца пролежало в воде несколько дней.
Сейчас выясняется, идет ли речь о мертворождении или ребенок появился на свет живым. Устанавливается личность матери.
Подпишитесь на РИА «7 новостей» в Яндекс.Новостях и GoogleNews. Наш канал в Telegram