Трое мужчин насиловали соседку и снимали надругательство на видео

Суд вынес приговор троим жителям Саратовской области, которые сняли на видео групповое изнасилование женщины. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 2 января в Балашовском районе. По версии следствия, 23-летний, 25-летний и 52-летний мужчины распивали спиртное и пригласили в гости бывшую гражданскую жену старшего из них. Женщина приняла приглашение.

В разгар застолья злоумышленники принялись насиловать 37-летнюю жертву, снимая это на мобильный телефон. Потерпевшая долго не решалась обратиться в полицию. Снятое злоумышленниками видео стало доказательством преступления.

Мужчин приговорили к лишению свободы на 6 лет 3 месяца, 5 лет 1 месяц и 4 года соответственно в исправительной колонии общего режима.