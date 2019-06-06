Трое астраханцев пострадали в жестком ДТП

В ночь с 4 на 5 июня в Астраханском регионе грузовик раздавил легковушку. Авария произошла на Волгоградской автодороге.

ДТП спровоцировал 19-летний парень. Он управлял хэтчбеком ВАЗ-2114 и направлялся со стороны села Никольское. Молодой автолюбитель не пропустил грузовую машину, ехавшую из Волгограда в Астрахань. В результате произошло столкновение, в ходе которого Canter раздавил отечественное авто.

В момент аварии в салоне четырнадцатой были 20-летняя девушка и 17-летний парень. У пассажирки диагностировали закрытую ЧМТ и рваные ушибленные раны, у парня найдены закрытая ЧМТ и перелом челюсти. Виновник аварии также получил ЧМТ и рваные раны. Его машина не подлежит восстановлению, сообщает Пункт А .

Фото: Пункт А