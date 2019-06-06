Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 6 июня 2019 23:51 | Просмотров:

Трое астраханцев пострадали в жестком ДТП

В ночь с 4 на 5 июня в Астраханском регионе грузовик раздавил легковушку. Авария произошла на Волгоградской автодороге.

ДТП спровоцировал 19-летний парень. Он управлял хэтчбеком ВАЗ-2114 и направлялся со стороны села Никольское. Молодой автолюбитель не пропустил грузовую машину, ехавшую из Волгограда в Астрахань. В результате произошло столкновение, в ходе которого Canter раздавил отечественное авто.

В момент аварии в салоне четырнадцатой были 20-летняя девушка и 17-летний парень. У пассажирки диагностировали закрытую ЧМТ и рваные ушибленные раны, у парня найдены закрытая ЧМТ и перелом челюсти. Виновник аварии также получил ЧМТ и рваные раны. Его машина не подлежит восстановлению, сообщает Пункт А.

Фото: Пункт А

Тэги:, , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

5.9K
5 июня 08:49

Рязанцам предлагают придумать название для нового спорткомплекса
5.1K
4 июня 10:24

Может ли работодатель оштрафовать работника?
4.1K
5 июня 15:26

В минздраве прокомментировали видео, снятое в одной из больниц Рязани
2.3K
5 июня 13:28

Как обезопасить свой смартфон от вирусов и мошенников?
1.8K
6 июня 09:37

В Рязани состоится праздник в честь открытия туристического сезона
1.5K
4 июня 08:32

В Рязани перестала ходить одна из маршруток
1.1K
5 июня 17:01

Пушкин и Рязанский край-1
1.0K
5 июня 15:48

После обращения активистов ОНФ в Михайловском районе убрали свалку возле дороги
1.0K
5 июня 12:35

В Рязани разработали мобильное приложение «Большой выпускной»
1.0K
5 июня 08:32

Николай Любимов поздравил рязанцев с Днём социального работника
Вверх