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Новости мира Происшествия 25 мая 2019 23:21 | Просмотров:

Три человека травмировались в ДТП в Тверской области

25 мая в Тверском регионе произошло столкновение двух внедорожников. Машины не поделили участок трассы Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна. Проходимцы врезались друг в друга 164 километре автодороги в Краснохолмском районе.

Согласно данным УГИБДД по Тверской области, участниками аварии стали российская Нива и французский Renault Duster. После столкновения отечественный внедорожник оказался в кювете. «Француз» получил серьезные технические повреждения передней части.

В результате ДТП пострадали три человека. Известно, что водители обоих транспортных средств в момент аварии были трезвыми. По факту случившегося проводится проверка, сообщает Афанасий Бизнес.

Фото: Афанасий Бизнес

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