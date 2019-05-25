Три человека травмировались в ДТП в Тверской области

25 мая в Тверском регионе произошло столкновение двух внедорожников. Машины не поделили участок трассы Тверь – Бежецк – Весьегонск – Устюжна. Проходимцы врезались друг в друга 164 километре автодороги в Краснохолмском районе.

Согласно данным УГИБДД по Тверской области, участниками аварии стали российская Нива и французский Renault Duster. После столкновения отечественный внедорожник оказался в кювете. «Француз» получил серьезные технические повреждения передней части.

В результате ДТП пострадали три человека. Известно, что водители обоих транспортных средств в момент аварии были трезвыми. По факту случившегося проводится проверка, сообщает Афанасий Бизнес.

Фото: Афанасий Бизнес