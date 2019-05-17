Три человека травмировались в ДТП с автобусом под Томском

16 мая в Томском регионе случилось ДТП с участием рейсового автобуса. Авария произошла примерно в 19:55 на 14-м километре дороги «Подъезд к Моряковскому Затону»

Шофер автобуса ПАЗ, направляясь из Моряковского Затона к Томску, потерял контроль над транспортным средством и допустил съезд автобуса в кювет. После этого машина протаранила дерево.

В результате происшествия травмированными оказались сразу три человека. В их число вошли водитель ПАЗа – мужчина 57 лет, а также 20-летняя и 55-летняя пассажирки автобуса. Всех потерпевших срочно доставили в медучреждение, сообщает РИА Томск.

Фото: УМВД по Томской области