Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 17 мая 2019 08:14 | Просмотров:

Три человека травмировались в ДТП с автобусом под Томском

16 мая в Томском регионе случилось ДТП с участием рейсового автобуса. Авария произошла примерно в 19:55 на 14-м километре дороги «Подъезд к Моряковскому Затону»

Шофер автобуса ПАЗ, направляясь из Моряковского Затона к Томску, потерял контроль над транспортным средством и допустил съезд автобуса в кювет. После этого машина протаранила дерево.

В результате происшествия травмированными оказались сразу три человека. В их число вошли водитель ПАЗа – мужчина 57 лет, а также 20-летняя и 55-летняя пассажирки автобуса. Всех потерпевших срочно доставили в медучреждение, сообщает РИА Томск.

Фото: УМВД по Томской области

Тэги:, , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

3.9K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.5K
18 мая 19:19

Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе
1.8K
19 мая 18:57

В Рязани с 20 мая отключат воду на трех улицах
1.4K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.1K
20 мая 10:16

Неожиданные факты: учёные обнародовали список природных антидепрессантов!
1.0K
18 мая 18:13

Белорусские десантники прибыли в Рязань
938
18 мая 17:40

Лица в истории Рязанской области: русский этнограф, национальный герой Италии и герой Советского Союза
846
20 мая 10:28

На первом этапе рыбатлона в Рязани рыба клевала безостановочно!
797
18 мая 19:04

Рязанец заснял объезжавшие через Ореховое озеро пост ДПС самосвалы
781
18 мая 21:06

В Рыбновском районе прошёл праздник песни имени братьев Пироговых
Вверх