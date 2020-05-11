Тренер MMA избил продавщицу за просьбу надеть маску в Крыму

В магазине в Крыму тренер ММА из Петербурга напал на продавщицу. Об этом пишет газета «Московский Комсомолец».
Видео с места событий появилось в распоряжении телеканала РЕН ТВ. Сообщается, что мужчина со спутницей зашли в продуктовый магазин. Однако сотрудница отказалась их обслуживать без масок.
В результате словесной перепалки продавщица кинула в тренера банку с огурцами. В ответ спортсмен вытащил женщину на улицу, где нанес ей несколько ударов. После этого пара удалилась.
«Он стал кричать и плюнул мне в лицо, начал бить меня кулаком по лицу, по голове, бил ногами, коленями», – рассказала пострадавшая.
По ее словам, в госпитализации ей отказали из-за коронавируса.
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