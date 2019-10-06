Толпа школьников зверски избила подростка в Нижегородской области

В группе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» появилось видео жестокого избиения ребенка. Инцидент произошел в городе Кулебаки Нижегородской области.

На кадрах видно, как подросток лежит на земле, а другие толпа бьет его руками и ногами. В это время их друзья снимали все происходящее на камеру.

Мальчик просит их прекратить, но хулиганы продолжают наносить все более страшные удары. Причина конфликта, равно как и место, где все случилось, остаются неизвестными. Комментариев от правоохранительных органов пока что не поступало.