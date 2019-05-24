Тепловоз раздавил женщину в Крыму

На территории республики Крым случился трагический инцидент. Поезд раздавил жительницу села Чистополье Ленинского района региона.

Женщина решила пролезть под вагоном тепловоза на станции Чистополья. Свою задумку она стала осуществлять примерно в полночь. В момент прохода под вагоном на крымчанку наехала пара колес. В результате ЧП жительница Крыма оказалась смертельно травмированной и скончалась на месте.

В результате происшествия начата проверка. Следователи выясняют детали инцидента, сообщает Крыминформ.

Фото: УМВД по республике Крым