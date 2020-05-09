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Тело петербуржца со связанными проводом от смартфона руками найдено на берегу Финского залива

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На берегу Финского залива найдено тело мужчины. Труп обнаружили жители Василеостровского района.

Фонтанка пишет, что руки мужчины были связаны проводом от зарядного устройства. Внешних признаков насильственной смерти прибывший на место наряд полиции не обнаружил. Вещи мужчины направлены на экспертизу.

Установлена личность погибшего. Им оказался 39-летний житель Санкт-Петербурга, который находился в розыске с 12 марта.

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