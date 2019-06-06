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Новости мира Происшествия 6 июня 2019 23:51 | Просмотров:

Телефонный террорист задержан в Смоленске

В Смоленске правоохранители провели задержание гражданина, который является обвиняемым в терроризме по телефону. Известно, что пойманный мужчина позвонил в полицию и заявил о минировании.

На место ЧП отправились стражи порядка и другие экстренные службы. Специалисты осмотрели место предполагаемого происшествия и предметов, опасных для жизни людей, не обнаружили. Позднее правоохранители вместе с сотрудниками федеральной службы безопасности выяснили, кто совершил тревожный и ложный звонок. Оказалось, что телефонным террористом был ранее судимый мужчина 1976 года рождения. Пьяный житель Смоленска, желая похулиганить, специально сообщил ложную информацию.

Теперь задержанному злоумышленнику грозит 500-700 тысяч рублей штрафа, а также он должен будет оплатить ущерб, принесенный его звонком спасателям, сообщает О чем говорит Смоленск.

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