Таксист-рецидивист изнасиловал и ограбил девушку в Москве

Правоохранители задержали 35-летнего водителя, ограбившего и изнасиловавшего свою клиентку на юго-западе Москвы. Об этом пишет «МК».

Инцидент произошел 18 октября. Сообщается, что таксист дважды ударил 22-летнюю девушку по лицу. В результате жертва потеряла сознание. Злоумышленник воспользовался ситуацией и надругался над ней.

Кроме того, мужчина отобрал у девушки цепочку с крестом стоимостью 150 тысяч рублей, дорогостоящий телефон и паспорт.

Злоумышленником оказался рецидивист, приехавший в столицу из Уфы. Похищенные у клиентки вещи хранились у него в автомобиле. Мужчине предъявили обвинение в изнасиловании, грабеже и похищении паспорта.