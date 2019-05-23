Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 23 мая 2019 09:55 | Просмотров:

Табличка памяти Бориса Немцова разбита в Ярославле

Житель Ярославля рассказал в социальной сети Facebook о том, что в ночное время суток неизвестные разбили памятную табличку в честь Бориса Немцова.

Отметим, что это уже третья по счету мемориальная доска на доме. Ее установил однопартиец известного политика Бориса Немцова, экс-депутат областной думы, Василий Цепенда. Табличка была прикреплена к стене дома 26 февраля 2019 года и продержалась до конца весны.

Отметим, что в предыдущие разы табличку памяти Немцова снимали сами власти. Причиной для этого было отсутствие разрешения на монтаж доски, сообщает Информационный портал YarNews.

Фото: Информационный портал YarNews

Тэги:, , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.5K
22 мая 08:33

Стали известны новые адреса отключения горячей воды в Рязани
4.4K
20 мая 14:51

Во вторник и среду в Рязани будут отключать электричество
2.0K
20 мая 13:21

В Сынтульское озеро выпустили мальков белого амура
1.8K
21 мая 09:46

В Рязани открылся первый офис финансовых консультаций «Яблоновский групп»
1.6K
21 мая 09:18

Рязанцев приглашают на яркий семейный праздник
1.4K
21 мая 10:51

В Рязани обсудили проект благоустройства территории Рязанского кремля
965
21 мая 13:18

Homo agressius/Человек агрессивный
744
21 мая 14:28

В Рязани ограничили движение по Южной окружной дороге
632
20 мая 17:48

Во вторник в Рязани отключат холодную воду
616
22 мая 16:27

В Касимове установят памятник царице Сююмбике
Вверх