Табличка памяти Бориса Немцова разбита в Ярославле

Житель Ярославля рассказал в социальной сети Facebook о том, что в ночное время суток неизвестные разбили памятную табличку в честь Бориса Немцова.

Отметим, что это уже третья по счету мемориальная доска на доме. Ее установил однопартиец известного политика Бориса Немцова, экс-депутат областной думы, Василий Цепенда. Табличка была прикреплена к стене дома 26 февраля 2019 года и продержалась до конца весны.

Отметим, что в предыдущие разы табличку памяти Немцова снимали сами власти. Причиной для этого было отсутствие разрешения на монтаж доски, сообщает Информационный портал YarNews.

Фото: Информационный портал YarNews