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Новости мира Происшествия 23 мая 2019 17:19 | Просмотров:

Сын зарубил и поджег пожилого отца в Мордовии

Жуткая трагедия разыгралась ночью с 22 на 23 мая в Мордовии. 57-летний житель поселка Тургенево Ардатовского района региона расправился со своим отцом, а также сильно травмировал мать.

Вся семья находилась дома, когда 57-летний мужчина зарубил топором 79-летнего отца, а также нанес удар топором и 77-летней матери. Затем злоумышленник поджог дом и скрылся. Соседи престарелых людей помогли раненой женщине спастись из пламени, также было вынесено тело убитого мужчины. После ЧП раненая женщина была доставлена в реанимационное отделение больницы.

Сообщается, что жестокий мужчина страдал психическим расстройством, а также проживал с родителями. Теперь преступника ищут правоохранители. По факту расправы возбуждено уголовное дело., сообщают Известия Мордовии.

Фото: Известия Мордовии

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