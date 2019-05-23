Сын зарубил и поджег пожилого отца в Мордовии

Жуткая трагедия разыгралась ночью с 22 на 23 мая в Мордовии. 57-летний житель поселка Тургенево Ардатовского района региона расправился со своим отцом, а также сильно травмировал мать.

Вся семья находилась дома, когда 57-летний мужчина зарубил топором 79-летнего отца, а также нанес удар топором и 77-летней матери. Затем злоумышленник поджог дом и скрылся. Соседи престарелых людей помогли раненой женщине спастись из пламени, также было вынесено тело убитого мужчины. После ЧП раненая женщина была доставлена в реанимационное отделение больницы.

Сообщается, что жестокий мужчина страдал психическим расстройством, а также проживал с родителями. Теперь преступника ищут правоохранители. По факту расправы возбуждено уголовное дело., сообщают Известия Мордовии.

Фото: Известия Мордовии