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Священника обвиняют в растлении троих детей в Оренбуржье

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В Оренбургской области суд арестовал на два месяца священнослужителя, которого обвиняют в совершении преступлений против половой неприкосновенности в отношении троих детей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя областного Следственного комитета.

По данным следствия, речь идет о 40-летнем иеромонахе Клименте (в миру – Кораблев). Известно, что его отстранила священнослужения на время следствия. По словам источника, священник свою вину не признает, все отрицает.

В СК отметили, что в настоящее время идут следственные мероприятия.

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