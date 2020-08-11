Судебное заседание по делу Ефремова отложили. Актёра на «скорой» увезли в больницу из суда.

По сообщению ТАСС, у Ефремова подозревают инсульт. Судебное заседание отложено на 10 утра 12 августа.

Ранее стало известно, что актёра привезли на заседание в плохом самочувствии. Он не мог самостоятельно выйти из автомобиля. По всей видимости, в зале суда актёру стало ещё хуже. Было принято решение вызвать врачей.

О проблемах со здоровьем Ефремова стало известно накануне заседания. В квартиру, где он отбывает домашний арест, приезжали медики. Однако решение о госпитализации тогда они не приняли.