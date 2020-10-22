Суд отказал Ефремову в проведении экспертизы

В четверг, 22 октября, в Мосгорсуде проходит заседание по апелляционной жалобе на приговор Михаила Ефремова. На слушании судья отклонил просьбу актера о проведении экспертизы, сообщает РИА «Новости».

Ранее Ефремов просил удостовериться, был ли действительно пристегнут погибший Сергей Захаров. По словам адвоката актера, такой исход мог бы стать смягчающим фактором. Такая просьба возникла после слов приглашенного защитой эксперта. Елена Кучина уверяла суд, что Захаров не был пристегнут во время аварии.

Ранее Пресненский суд Москвы доказал, что погибший был пристегнут. На это указывали соответствующие следы на теле Захарова.

Адвокаты Ефремова подали апелляционную жалобу в надежде смягчить приговор и изменить место отбывания наказания.

Напомним, на предпоследнем апелляционном заседании суд обязал известного актера выплатить троим потерпевшим по 1 миллиону рублей. В среду Михаил Ефремов выплатил моральный ущерб вдове, брату и младшему сыну.