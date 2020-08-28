Суд оштрафовал москвичку, рассказавшую в соцсети об избиении мужем

Николинский районный суд оштрафовал жительницу Москвы за то, что она рассказала об избиении супругом себя и двух дочерей в социальной сети, пишет портал «Говорит Москва».

Утверждается, что за год в суде еще не состоялось ни одного заседания по делу о домашнем насилии. При этом был рассмотрен иск мужа о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он просил взыскать с бывшей жены один миллион рублей за рассказ о произошедшем в Сети.

В итоге суд обязал женщину выплатить ему десять тысяч рублей, так как если по делу не вынесено процессуальное решение, жертва не имеет права сообщать о случившемся публично.