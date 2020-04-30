Стало известно о «пропаже» экс-полковника Захарченко в столичном СИЗО

Осужденный экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко буквально «исчез» в столичном специзоляторе «Кремлевский централ». Об этом пишет газета «Коммерсант».
По словам его адвоката, защитники Захарченко не могут попасть к нему на краткосрочное свидание. При этом бывший полковник якобы не отвечает на письма, не выходит на связь по телефону, а отправленные на его счет деньги возвращаются.
Ранее Захарченко получил 12,5 лет колонии за несколько эпизодов взяточничества. Огромный резонанс получило обнаружение в квартире сестры полковника склада с почти девяти миллиардами рублей в разной валюте. В его отношении было возбуждено новое дело.
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