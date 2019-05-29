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Новости мира Происшествия 29 мая 2019 07:39 | Просмотров:

Стали известны самые выгодные направления для отдыха в июне

Представители Ассоциации туроператоров России (АТОР) поделились списком самых дешевых направлений для путешествий в июне.

Лидером рейтинга оказался Крым. Так, поездка на полуостров на 10 дней будет стоить в среднем 29 000 рублей на двоих. Второе место досталось Анапе – 32 000 рублей на двоих на 10 дней. Замкнул тройку лидеров Сочи. Поездка в курортный город обойдется двум отдыхающим примерно в 35 000 рублей.

Отметим, что в список также вошли такие направления для путешествий, как Болгария, Турция, Греция, Италия, Черногория, Кипр, Испания, Тунис и Хорватия.

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