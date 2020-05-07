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Стала известна судьба отца, отрубившего голову дочери мачете

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Напомним, что в августе прошлого года в доме на улице Аэропорт мужчина поднялся на чердак вместе с детской переноской и отрубил голову двухмесячной дочери туристическим мачете.

По версии следствия, в этот момент мать девочки была в магазине. Когда она вернулась, злоумышленник заявил, что дочь ребенка якобы забрали неизвестные. На допросах мужчина заявлял, что его дочь «мучилась» от неких «патологий». Психолого-психиатрическая экспертиза указала на наличие у него психического расстройства.

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