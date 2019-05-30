Сотрудников ГИБДД подозревают в получении многомиллионной взятки







Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу по материалам, поступившим из ГУСБ МВД России, возбуждено уголовное дело в отношении ряда должностных лиц МВД по Кабардино-Балкарской Республике, в том числе в отношении начальников районных отделов полиции и отделений республиканского ГИБДД МВД. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения) и ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки организованной группой в особо крупном размере). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

В настоящее время по уголовному делу следователями совместно с сотрудниками ГУСБ МВД России в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны 12 человек из числа руководящего состава, действующих и бывших сотрудников УГИБДД МВД по КБР и отделов полиции по Зольскому, Майскому районам и Межмуниципального отдела МВД России «Прохладненский». Местонахождение еще одного фигуранта устанавливается.

По версии следствия, в период 2017 – 2018 годов должностные лица МВД по Кабардино-Балкарской Республике в составе преступного сообщества получили взятку в виде денежных средств за обеспечение беспрепятственной со стороны правоохранительных органов незаконной перевозки спиртосодержащей продукции на территории Кабардино-Балкарской Республики. По предварительным данным, незаконное вознаграждение за оказание противоправных услуг составило не менее 42 млн рублей. Руководство преступным сообществом осуществлял заместитель начальника Управления ГИБДД МВД по Кабардино-Балкарской Республике.

Со всеми задержанными в настоящее время проводятся необходимые следственные действия. На территории Кабардино-Балкарской Республики произведено более 30 обысков в служебных помещениях, а также по местам жительства фигурантов и иных лиц, проверяемых на причастность к преступному сообществу.

Проводится комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление всех соучастников и совершенных ими преступлений.

