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Новости мира Происшествия 24 мая 2019 08:36 | Просмотров:

Сотрудники Росгвардии спасли пожилую женщину в Ярославле

Жители одного из домов в Красноперекопском районе Ярославля увидели, что пожилая женщина стоит оконном проеме. Люди отметили, что ярославна не контролирует происходящее.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Специалисты вызвали спасателей, в то время, как некоторые из них отправились к двери квартиры 73-летней пенсионерки. Служащие разговаривали с пожилой женщиной до прибытия работников МЧС и отговаривали от неправильного решения.

Позднее приехали спасатели, которые сняли старушку с окна и передали ее близким. Родственникам рассказали, что пожилого человека в одиночестве оставлять не стоит, сообщает МК Ярославль.

Фото: МК Ярославль

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