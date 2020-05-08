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Соседи избили глухонемую женщину, посчитав ее сумасшедшей

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В селе Надежда в Ставропольском крае соседи избили глухонемую местную жительница. Об этом стало известно телеканалу «360». Появилось видео потасовки, которая произошла 26 апреля.

Сообщается, что женщина глухонемая, поэтому говорит гортанно. Однако местные жители считают ее сумасшедшей. Как стало известно, драке предшествовало то, что дети и взрослые кидали в огород глухонемой камни. Сообщается, что затем они начали избивать ее.

«Там двое мужчин было. И за волосы таскали, вообще ужас», — заявила сурдопереводчик.

На теле пострадавшей были синяки, болели ребра. Однако заявление в полицию ей не дали написать: местный житель свалил все на ежегодное обострение пострадавшей. Пострадавшая сама не может пойти на освидетельствование, так как у нее нет денег.

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