Сосед жестоко убил однополую семью пенсионеров на Кубани

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Оглашен приговор 24-летнему жителю поселка Ильского в Краснодарском крае, которого признали виновным в убийстве двух пенсионеров. Об этом пишет портал «Регион Online».

Преступление произошло 10 января. Известно, что убитые жили вместе, однополой семьей. Их отношения раздражали соседей. Один из них во время очередного визита вступил в конфликт мужчинами в возрасте 71 и 64 лет. Один из потерпевших погиб от травм головы, второй – от ножевых ранений в шею.

Злоумышленника приговорили к 12 годам лишения свободы в колонии строго режима.