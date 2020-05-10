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СМИ: В Москве парень застрелил своего возлюбленного и ранил его мать

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На северо-западе Москвы мужчина выстрелил в своего возлюбленного из-за того, что мать парня узнала об их гомосексуальной связи. Женщина шантажировала партнёра своего сына интимными фотографиями. Стрелок ранил и её, а затем выстрелил в себя.

Об инциденте сообщает LIFE. По информации СМИ, женщина обнаружила в телефоне у сына интимные фотографии с его приятелем. Она начала шантажировать «очень близкого друга» своего ребёнка. Тот решил разобраться в ситуации.

Парень ворвался в дом, где проживает семья, застрелил в подъезде своего друга, а затем выстрелил в его мать. После этого он попытался покончить с собой. Возлюбленный стрелка скончался на месте, его мать доставлена в реанимацию. Виновник происшествия также госпитализирован, он находится в тяжёлом состоянии.

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