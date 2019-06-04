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Новости мира Происшествия 4 июня 2019 16:28 | Просмотров:

Случайный свидетель помешал убийству, но погиб сам



В Пензенской области задержан мужчина, подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью женщине и убийстве мужчины. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, преступление было совершено днём в понедельник, 3 июня. Мужчина 1987 года рождения привёз на машине свою 29-летнюю сожительницу в лесополосу в селе Бессоновка. там между ними случился конфликт и мужчина выстрелил женщине из ружья в ногу.

На свою беду мимо на машине проезжал мужчина 1961 года рождения, живший в селе Грабово. Он решил посмотреть, что случилось, и когда подходил к машине подозреваемый выстрелил ему в грудь из того же ружья. От полученной раны пострадавший умер на месте происшествия.

Подозреваемый погрузил тело мужчины в багажник его автомашины и отогнал её в сторону. После этого он привёз женщину в больницу, теперь ей занимаются врачи.

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