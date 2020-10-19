Случайный прохожий зарезал двух девушек в Алтайском крае

Ведется розыск мужчины в Бийске, который напал с ножом на двух девушек. Об этом пишет «КП».

Инцидент произошел 18 октября. По предварительным данным, молодой человек напал на двух девушек в возрасте 22 лет. Он нанес ножом удар в живот одной из потерпевших, от которого она скончалась на месте происшествия, и два удара в грудь и живот ее подруге. Выжившей девушке удалось позвать на помощь водителя проезжавшего мимо автомобиля.

Как стало известно, погибшая возвращалась с работы. У нее остался маленький ребенок. Выжившая девушка сейчас в больнице в тяжелом состоянии.

Сейчас по факту случившегося возбуждено уголовное дело.