Школьница умерла во время ЕГЭ по математике







В Чебоксарах во время сдачи ЕГЭ по математике умерла школьница. Об этом сообщает РИА Новости.

ЧП произошло сегодня на территории школы №38 в Чебоксарах, где сдавала экзамен выпускница школы №27.

Сообщается, что девушка почувствовала себя плохо ещё с утра. По внешнему виду было понятно, что она в плохом состоянии, поэтому дежурившие в школе медики и учителя предложили ученице не сдавать экзамен, но она приняла решение писать работу. Через час школьница вышла в коридор и потеряла сознание. Медики проводили реанимационные мероприятия, но спасти девочку не удалось.

Сообщается, что девушка была инвалидом с детства, у неё был врождённый порок сердца.