Шесть человек пострадали в ДТП под Астраханью

В городе Знаменске Астраханского регионе случилось серьезное ДТП с участием одной легковушки. В результате аварии пострадали сразу 6 человек.

На Волгоградской улице автомобилист 1995 года рождения, управляя седаном Hyundai Elantra, влетел в дерево. Причиной аварии стало безответственное отношение водителя к погодным условиям, а также потеря контроля над машиной на мокром асфальтовом покрытии. В результате ЧП травмированными оказались сам виновник ДТП – у него диагностировали закрытую ЧМТ и перелом; три парня-пассажира и еще две девушки, которые также были пассажирками иностранного авто.

Водитель иномарки и 4 пассажира были доставлены в медицинское учреждение. По факту случившегося проводится проверка, kaspyinfo.ru.

Фото: КаспийИнфо