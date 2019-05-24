Шесть автомобилей столкнулись под Переславлем

Ночью с 23 на 24 мая в Ярославском регионе случилось серьезное столкновение шести автомобилей. Авария произошла на автодороге М-8 «Холмогоры» под Переславлем.

Примерно в 0:30 20-летний шофер грузовика КамАЗ врезался во впереди идущий автомобиль ГАЗ, затем челнинский грузовой автомобиль вылетел на полосу встречного движения, влетев в грузовик Mercedes. Немецкая машина после столкнвоения оказалась в кювете. ГАЗ же столкнулся с попутно ехавшей Ладой Вестой, которая догнала еще один ГАЗ, а он, в свою очередь, врезался в Mercedes, следовавший перед российским авто.

Сообщается, что 44-летнему шоферу немецкого грузовика было назначено амбулаторное лечение. А вот серьезные травмы получил молодой виновник массового ДТП, сообщает КП Ярославль.

Фото: Первый ярославский автопортал /vk.com