Самолет Су-25 случайно убил ракетой четырех человек

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Самолет Су-25, принадлежащий ВВС Чада, убил своей ракетой четырех человек. Истребитель случайно выпустил боевую ракету около французского лайнера С-130Н.

Момент ЧП на видео заснял пользователь Twitter Rebecca Rambar. Кадры оказались в распоряжении РЕН ТВ. При просмотре контента можно заметить, как стоявший на территории аэропорта Су-25 по ошибке выпустил боевую ракету.

Сперва ракета разгромила автоцистерну, а после этого влетела в дом заместителя командующего президентской гвардией. В итоге от травм скончались двое детей и двое взрослых. По факту произошедшего ведется проверка.