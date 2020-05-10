Садоводы пили из бочки с находившимся в ней трупом

В бочке с водой, предназначенной для полива и питья, найден разлагающийся труп. Тело обнаружено на территории одного из СНТ в Забайкальском крае.
Садоводы решили почистить ёмкость, в котором хранилась вода. Неожиданно местный житель обнаружил в ней скелетированные останки. О случившемся сообщили в полицию. Правоохранители направили тело в морг, где будут проведены необходимые экспертизы.
По одной из версий, тело принадлежит местному жителю. В 2017 году он пропал без вести, пишет Регион Онлайн.
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