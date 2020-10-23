Россиянин распылил перцовку в сотрудника ФСБ и получил 8 лет колонии

Суд вынес приговор жителю Красноярска за распыление перцового баллончика в сотрудника ФСБ. Об этом сообщает портал «МК».

Инцидент произошел в ноябре 2019 года. Парень зашел в лифт, потом туда вошел сотрудник ФСБ, который вытащил его, после чего началась борьба на лестничной площадке. Силовики были одеты в гражданскую одежду.

Мужчина утверждает, что принял нападавших за преступников. Сотрудники ФСБ уверяют, что юноше показали документы. В итоге подсудимый получил 8 лет колонии.

Отмечается, что красноярца задерживали якобы по делу об экстремизме.