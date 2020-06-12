Росгвардеец изнасиловал сослуживца бутылкой – СМИ

В Калаче-на-Дону ефрейтор Росгвардии изнасиловал бутылкой сослуживца. Об этом стало известно газете «Коммерсант».
Инцидент произошел в ночь на 1 июня. По версии следствия, два контрактника Росгвардии распивали спиртное на съемной квартире. В какой-то момент ефрейтор, «не осознавая своих действий», засунул заснувшему сослуживцу в задний проход горлышко от водочной бутылки.
Пострадавшему диагностировали рваную рану прямой кишки. Сейчас он находится в тяжелом состоянии. У бойца случился нервный срыв. Его доставили в 413-й военный госпиталь Минобороны.
Ефрейтора задержали, возбуждено уголовное дело.
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