Рецидивист задушил 43-летнего мужчину в Магнитогорске

15 мая в Магнитогорске убили мужчину. ЧП случилось в вечернее время суток, в многоквартирном доме на улице Правды.

Известно, что в одной из квартир было организовано застолье. Алкоголь употребляли трое мужчин и одна женщина. Через некоторое время в эту квартиру были вызваны медики. Приехавшие на место происшествия врачи нашли на полу 43-летнего магнитогорца со следами удушья на шее и без признаков жизни.

Подозреваемый в расправе с приятелем был обнаружен и задержан правоохранителями на кухне. Оказалось, что мужчину задушил ранее судимый 31-летний житель Магнитогорска. В отношении мужчины уже возбудили уголовное дело. Ведется расследование, сообщает МК Челябинск.

Фото из открытых источников