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Новости мира Происшествия 21 мая 2019 17:16 | Просмотров:

Ребёнок получил тяжёлую травму при обрушении горки на детской площадке




Следственными органами Следственного комитета России по Пензенской области по факту получения травмы малолетним мальчиком во время катания с горки на детской площадке возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

По данным следствия, днём 16 мая 2019 года 5-летний мальчик находился на детской площадке, расположенной на улице Радужной в селе Заречном Пензенского района. При спуске ребенка с горки, установленной на игровом домике, произошло падение полотна горки, в результате чего мальчик получил телесное повреждение в виде компрессионного перелома поясничного позвонка.

Мать ребенка незамедлительно вызвала бригаду «скорой медицинской помощи». Ребенок госпитализирован в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время следователем проводится комплекс следственных действий, направленных на полное выяснение всех обстоятельств и причин произошедшего. Устанавливается лицо, ответственное за надлежащее техническое состояние игрового оборудования детской площадки и обеспечение безопасных условий его эксплуатации.

В ходе следствия назначены судебно-медицинская и судебно-техническая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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