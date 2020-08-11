Ребенок поджег себя, повторяя видео из TikTok

В Нижнем Тагиле 9-летний мальчик поджег себя, повторяя трюк из популярной социальной сети в TikTok. Об этом пишет портал «Kazan First».

Сообщается, что ребенок ранее увидел эффектные кадры, на которых юноша поджигает льющийся из канистры бензин. Тогда он нашел пластиковую бутылку с горючим и зажигалку. При этом у автора видео был огнетушитель, а у пострадавшего мальчика – нет.

В итоге он стал лить бензин на грядку и поджигать ее. Однако горящая жидкость потекла ребенку под ноги: на нем загорелись тапочки и штаны. Мальчику удалось потушить пламя в ванной. Его доставили в больницу с ожогами ног.

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По данному факту проводится проверка.