Ребенка связали и обрили налысо перед поездкой к врачу

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Один из воспитанников Копейского реабилитационного центра для лиц с умственной отсталостью стал жертвой жестокого обращения. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на первого вице-губернатора Челябинской области.

«Ребенка перед поездкой в больницу остригли и связали руки», – отметила Ирина Гехт.

Отмечается, что данный факт «пытались скрыть». Началась проверка. Гехт подчеркнула, что «жестокость в отношении детей должна пресекаться жесткими мерами в отношении обидчиков».

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