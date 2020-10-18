Раскрыты детали трагедии в Саратове, где мать выбросила детей из окна

Порталу Лайф стали известны жуткие подробности инцидента в Саратове, где 39-летняя мать двух малолетних дочерей из окна четвертого этажа.

Сообщается, что отец женщины спас ее от суицида. Мужчина услышал крики детей на кухне, однако не придал им значения, решив, что девочки ругаются между собой. Вскоре он не выдержал и вошел в комнату, когда его дочь уже выбросила малышек из окна и пыталась покончить с собой. Отец остановил ее, после чего та убежала в другую комнату, где повторила попытку.

Ранее сообщалось, что женщина тяжело переживала развод с мужем и принимала антидепрессанты, что и могло послужить причиной жуткого преступления.

Девочки выжили и были доставлены в городскую больницу. Их мать также госпитализирована. У палаты выставлен конвой. Возбуждено уголовное дело.