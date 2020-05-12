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«Раньше не скулили»: чиновницу уволили за комментарий о маткапитале

Никита Брыкин

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В Энгельсе уволили главу молодежного центра Лидию Бузовчук, позволившую себе недопустимый комментарий во «ВКонтакте». Об этом пишет портал «Говорит Москва».

Сообщается, что чиновница занималась обсуждением политики государства. Пользователь под ником «Лидия Прозорова» оставила критикующий комментарий. Ответ Бузовчук не заставил себя долго ждать.

«Раньше денег никогда за рождение детей не давали и жили как-то, не скулили», – написала чиновница.

После этого женщину уволили.

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