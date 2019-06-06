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Новости мира Происшествия 6 июня 2019 23:37 | Просмотров:

Рабочего окатило кипятком на «Авиастаре» в Ульяновске

Печальный случай произошел 30 апреля на заводе в Ульяновске. На производстве сорвало вентиль трубопровода, после этого работник фирмы получил ожоги и шок, сообщает АиФ-Ульяновск.

Известно, что происшествие случилось на «Авиастаре во время отключения горячей воды в приточные системы. При проведении работы был сорван вентиль трубопровода. Это закончилось серьезными травмами для электромонтёра: у него после ЧП диагностировали термические ожоги I и II степени верхней половины тела, кроме того, мужчина плуичл ожоговый шок.

После проведения расследования было установлено, что причиной трагедии стали эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования, использование пострадавшего не по специальности. Теперь руководство предприятия будет привлечено к административной ответственности.

Фото: АиФ

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