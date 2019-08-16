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«Пытался выколоть глаза потерпевшему, прыгал у него на голове»: Житель Омска рассказал о бойне в поезде

15 августа, житель Омска рассказал о кровавом побоище в поезде Новый Уренгой — Омск. Информация о бойне появилась на странице паблика «ЧП Омск».

Автор сообщения рассказал, что он ехал домой с вахты и стал очевидцем стращной разборки. Несколько мужчин устроили драку. В ходе бойни в ходе шли руки, ноги и даже ложка.

— Еду с Нового Уренгоя в Омск, после вахты. Такого «кина» ни разу не видел. В поезде произошла драка, пассажиры, находясь в алкогольном опьянении, просто убивали друг друга. На станции Ханымей полицейские отказались забирать инициатора драки, который ложкой до полусмерти «затыкал» человека. Помимо прочего, он пытался выколоть глаза потерпевшему, а после прыгал у него на голове, — рассказал автор сообщения.

По прибытии на станцию Ханымей одного из участников конфликта в тяжелом состоянии забрали врачи. Зачинщик драки по неизвестной причине остался в вагоне поезда. Автор поста прикрепил к своему сообщению видео, на котором видны кровавые стены и пол поезда, а также последствия ЧП. В истории много непонятного. В том числе, почему в конфликт вовремя не вмешались правоохранители, которые были на территории состава, сообщает Ом1.

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