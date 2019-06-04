Пьяный водитель избил сотрудника ГИБДД в Хакасии

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего жителя Хакасии, который обвиняется в применении насилия к представителю власти.

Инцидент произошел в ночь на 6 апреля, когда наряд ДПС нес дежурство на дороге в Таштыпском районе. Сотрудники дорожной полиции остановили автомобиль, который ехал подозрительно медленно, пишет «Комсомольская правда ».

Оказалось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Для составления протокола мужчину пригласили сесть в служебный автомобиль. После подписания протокола он вышел из салона и набросился на одного из сотрудников полиции. Злоумышленник нанес не менее 10 ударов по голове и рукам стража порядка.