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Новости мира Происшествия 5 июня 2019 22:30 | Просмотров:

Пьяный саратовец утонул в пруду

5 июня сотрудники службы спасения достали из пруда погибшего мужчину. Саратовец утонул в водоеме неподалеку от села Клещевка.

Трагический инцидент случился, когда на пруду отдыхали малознакомые мужчины. Они вместе распивали алкоголь. После употребления спиртного один из отдыхавших пошел купаться, нырнул в воду и не смог выплыть на берег.

Водолазы от МЧС нашли тело утопленника на глубине 4 метров. Труп находился на отдалении около 20 метров от берега. Внешне погибший выглядит на 30-35 лет. По факту случившегося ведется проверка, сообщает Регион64.

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