Главная > Новости мира > Происшествия 
Новости мира Происшествия 24 мая 2019 21:51 | Просмотров:

Пьяный подросток без прав устроил ДТП в Йошкар-Оле

Молодой человек, не имеющий права на управление транспортным средством, устроил ДТП в столице Марий Эл. Происшествие случилось 24 мая.

17-летний парень, будучи за рулем хэтчбека ВАЗ-2114, врезался в Chevrolet Lacetti. Инцидент случился на Медицинской улице. Причиной столкновения стал неправильный выбор дистанции до впереди идущего транспортного средства.

В результате ДТП водитель иномарки получил травму головы. А виновнику аварии теперь «светит» арест на 10-15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, правоохранители накажут собственника Лады, сообщает ЙоСити12.

Фото: ЙоСити12

Тэги:, , , , ,
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

9.2K
24 мая 08:42

Эксперты подсчитали среднюю зарплату эндокринолога в Рязани
5.3K
22 мая 08:33

Стали известны новые адреса отключения горячей воды в Рязани
4.5K
23 мая 12:17

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
2.5K
23 мая 13:16

Рязанка поблагодарила врачей за экстренную операцию, проведённую её новорождённой дочери
2.0K
23 мая 13:59

Рязанские выпускники услышали «Последний звонок»
1.7K
23 мая 11:33

В прокуратуре рассказали, как оформить ДТП, если машина попала в яму на дороге и получила повреждения
1.2K
23 мая 22:22

В Рязани рядом с заводом «Сплав» появятся новые многоэтажки
1.2K
22 мая 16:27

В Касимове установят памятник царице Сююмбике
1.0K
24 мая 12:40

Рязанцам предлагают бесплатно проверить лёгкие и сердце
828
23 мая 21:49

Пропавшую молодую рязанку нашли живой
Вверх