Пьяный подросток без прав устроил ДТП в Йошкар-Оле

Молодой человек, не имеющий права на управление транспортным средством, устроил ДТП в столице Марий Эл. Происшествие случилось 24 мая.

17-летний парень, будучи за рулем хэтчбека ВАЗ-2114, врезался в Chevrolet Lacetti. Инцидент случился на Медицинской улице. Причиной столкновения стал неправильный выбор дистанции до впереди идущего транспортного средства.

В результате ДТП водитель иномарки получил травму головы. А виновнику аварии теперь «светит» арест на 10-15 суток или штраф в размере 30 тысяч рублей. Кроме того, правоохранители накажут собственника Лады, сообщает ЙоСити12.

Фото: ЙоСити12