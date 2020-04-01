Пьяные приятели избили полицейского за просьбу соблюдать карантин

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Возбуждено уголовное дело по двум статьям в отношении жителей Ялты, которых подозревают в избиении полицейского и оскорблении другого представителя власти за просьбу соблюдать карантин. Об этом говорится на сайте регионального управления СК России.

Инцидент произошел вечером 29 марта. Во время патрулирования улиц стражи порядка выявили около автостанции поселка Симеиез четырех нетрезвых мужчин. Полицейские указали им нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, а также напомнили о режиме самоизоляции из-за коронавируса.

В ответ на это компания избила полицейского, а его напарницу оскорбили. Отметим, что подозреваемые были задержаны. Подробности уточняются.