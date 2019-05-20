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Новости мира Происшествия 20 мая 2019 08:23 | Просмотров:

Пьяная автоледи насмерть сбила старушку в Астрахани




Нетрезвая автоледи, управляя красным купе Hyundai Tiburon, задавила насмерть 70-летнюю пенсионерку. Трагический инцидент произошел на улице Набережной 1 Мая в городе Астрахани.

Сообщается, что погибшая стала пересекать дорожное полотно по нерегулируемому пешеходному переходу. Пьяная автомобилистка сбила старушку и, не останавливаясь, покинула место ДТП, в то время, как потерпевшая умирала от полученных травм. Девушка поехала домой, однако была задержана правоохранителями. Когда полицейские прибыли к дому нарушительницы, она пыталась заехать в свой гараж. При этом, известно, что во время поездки домой женщина протаранила две машины в разных частях Астрахани.

После трагедии была проведена специальная экспертиза, которая установила, что в крови автоледи-убийцы находится 1,43 промилле алкоголя. По факту случившегося начато расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает РИА Волга.

Фото: «Подслушано по-Астрахански»

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