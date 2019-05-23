Пьяная автоледи без прав устроила ДТП в Якутии

Ночью в среду, 22 мая, между селами Аппаны и Кысыл-Деревня в Якутии произошла серьезная авария. Об этом пишет ИА «ЯСИА».

Выяснилось, что компания отмечала на природе Николин день. После пикника они решили продолжить праздник в доме одного из друзей в селе Намцы. За руль автомобиля «Daihatsu» села пьяная женщина, у которой не было водительских прав. В результате она попала в ДТП.

В момент опрокидывания в салоне малогабаритной иномарки, помимо водителя, находились шестеро человек. Известно, что 68-летняя пассажирка с травмами головы была госпитализирована в местную больницу.

В отношении женщины инспекторами ДПС были составлены административные материалы.