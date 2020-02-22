На главную Новости мира

Психолог рассказала о матери и отчиме истязаемого гречкой малыша

Детский психолог Наталья Дружина прокомментировала порталу «NGS55.ru» историю мальчика из Омска, которого истязали гречкой. Накануне его мама и отчим получили тюремные сроки за издевательства над ним.

По словам специалиста, она удивлена претензиям к ребенку со стороны родителей. Так, мать мальчика жаловалась, что ее сын терял ключи, мог забыть в школе телефон и не возвратиться с прогулки вовремя.

«Забыть телефон, оставить ключи – это обычное детское поведение, такое случается практически с каждым ребенком в таком возрасте», – отметила Дружина.

По словам психолога, ребенок действительно мог ревновать мать к ее сожителю. Как рассказал отчим, он впервые поставил на гречку после того, как мальчик украл у них 20 тысяч рублей. По мнению Дружиной, воровство можно расценивать как попытку привлечь внимание взрослых.

«Возможно, возмещение большой обиды – ребенок пытается за что-то наказать взрослых», – рассказала она.

Эксперт подчеркнула, что методы наказания отчима были садистскими.

Комментарии для сайта Cackle
Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани установят угольные фильтры для устранения «рыбного запаха» воды

Администрация
В пятницу, 21 февраля, в администрации города Рязани состоялось заседание рабочей группы по установлению причин появления специфического запаха питьевой воды. Заседание провёл...
Узнать больше

Праздник традиционный – место для гуляний выбрали новое

Новости Рязани
В этом году общегородской праздник Масленицы пройдёт в Центральном парке культуры и отдыха. Такое решение было принято организаторами праздника — областным правительством,...
Узнать больше

«Зелёный сад» открыл шоу-румы ЖК «Еврокласс» в Кальном  

Новости Рязани
Крупнейший рязанский застройщик приглашает оценить демонстрационные варианты отделанных и меблированных квартир в первой очереди ЖК «Еврокласс». Посещение шоу-румов поможет будущим собственникам в принятии осознанного...
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Праздник традиционный – место для гуляний выбрали новое

Новости Рязани
В этом году общегородской праздник Масленицы пройдёт в Центральном парке культуры и отдыха. Такое решение было принято организаторами праздника — областным правительством,...
Узнать больше

Что посмотреть в Рязани в выходные

Новости Рязани
22 февраля (суббота) 10.00 и 12.00 – «Земляничная сказка» в театре кукол 12.00 — XXVIII Всероссийский фестиваль детского...
Узнать больше

Выпускникам отделения журналистики РГУ вручили дипломы

Новости Рязани
В 2020 году выпускниками бакалавриата отделения журналистики университета стали 9 человек, а выпускниками магистратуры – 10. Дипломы вручили декан факультета русской филологии и национальной культуры РГУ имени С.А. Есенина, кандидат филологических наук Кирилл Алексеев и заведующий кафедрой журналистики, доктор педагогических наук Юрий Лазарев.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Это день мы приближали как могли!

Акценты
Ждать торжеств в честь 75-летия Победы осталось недолго. Не забывали про этот святой день и 25 лет назад, когда готовились к празднованию 50-летия Победы над фашистской Германией. Но жизненные реалии были во многом иными, чем сейчас.
Узнать больше

Госдума приняла поправки в закон о материнском капитале

Акценты
Государственная Дума приняла на пленарном заседании 20 февраля в третьем, окончательном чтении поправки, направленные на расширение программы материнского капитала.
Узнать больше

За несколько дней до… Идеи для тех, кто выбирает подарки мужчинам в последний момент

Акценты
До Дня защитника Отечества остаётся всё меньше времени. Не беда, если в будничной суете вы не успели заранее подготовить сюрприз для мужчины....
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

В Рязани установят угольные фильтры для устранения «рыбного запаха» воды

Праздник традиционный – место для гуляний выбрали новое

Курьера изрезали ножом в подъезде в Москве