Психолог рассказала о матери и отчиме истязаемого гречкой малыша

Детский психолог Наталья Дружина прокомментировала порталу «NGS55.ru» историю мальчика из Омска, которого истязали гречкой. Накануне его мама и отчим получили тюремные сроки за издевательства над ним.

По словам специалиста, она удивлена претензиям к ребенку со стороны родителей. Так, мать мальчика жаловалась, что ее сын терял ключи, мог забыть в школе телефон и не возвратиться с прогулки вовремя.

«Забыть телефон, оставить ключи – это обычное детское поведение, такое случается практически с каждым ребенком в таком возрасте», – отметила Дружина.

По словам психолога, ребенок действительно мог ревновать мать к ее сожителю. Как рассказал отчим, он впервые поставил на гречку после того, как мальчик украл у них 20 тысяч рублей. По мнению Дружиной, воровство можно расценивать как попытку привлечь внимание взрослых.

«Возможно, возмещение большой обиды – ребенок пытается за что-то наказать взрослых», – рассказала она.

Эксперт подчеркнула, что методы наказания отчима были садистскими.