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Приятели зверски избили и ограбили девушку, следившую за дорожной камерой

Никита Брыкин

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Сайт РЕН ТВ опубликовал видео пожара в московской больнице, где лечат инфицированных COVID-19. На записи видно, как из окна медучреждения валит чёрный...
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В Ярославле мужчина убил пенсионера в магазине одним ударом

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81-летний мужчина умер после одного удара, который ему нанес в магазине другой посетитель. Пострадавший скончался спустя 11 дней в медучреждении.
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Водитель такси уснул за рулём и улетел в пруд вместе с пассажиркой

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В Кирове водитель такси не справился с управлением и вылетел в пруд. Во время инцидента с ним в салоне автомобиля находилась девушка.
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На 6-м километре дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге двое злоумышленников напали на девушку-оператора мобильного комплекса фотофиксации. Об этом пишет портал «E1».

Сообщается, что приятели нанесли несколько ударов местной жительнице, следившей за техникой. В частности, они били жертву палками, ногами по голове. Кроме того, мужчины присвоили себе телефон женщины.

Отметим, что злоумышленников удалось выследить другому оператору и передать полиции. Раненой девушке оказали первую помощь.

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