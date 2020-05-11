Приятели зверски избили и ограбили девушку, следившую за дорожной камерой

На 6-м километре дублера Сибирского тракта в Екатеринбурге двое злоумышленников напали на девушку-оператора мобильного комплекса фотофиксации. Об этом пишет портал «E1».
Сообщается, что приятели нанесли несколько ударов местной жительнице, следившей за техникой. В частности, они били жертву палками, ногами по голове. Кроме того, мужчины присвоили себе телефон женщины.
Отметим, что злоумышленников удалось выследить другому оператору и передать полиции. Раненой девушке оказали первую помощь.
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